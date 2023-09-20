Захарова: погибшие в Карабахе миротворцы России приняли на себя удар ради мира в регионе

Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу во время их возвращения с наблюдательного поста

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе.

"Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе", - написала дипломат в Telegram-канале. Ранее автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста.

Захарова подчеркнула, что признание Арменией Нагорного Карабаха за Азербайджаном стало окончательным решением этого вопроса, к которому подтолкнули Париж и Брюссель. "Почему Никол Пашинян и армянские власти сделали именно так, почему Париж и Брюссель к этому подтолкнули официальный Ереван, - эти вопросы надо задавать им", - добавила она.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".