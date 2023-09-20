Главы МИД России и Иордании обсудили ситуацию на Украине

Их встреча состоялась на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади обсудили на встрече на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН ситуацию на Украине в свете попыток Запада оказывать безудержную поддержку Киеву.

"Были затронуты вопросы ситуации на Украине в свете попыток коллективного Запада оказывать безудержную поддержку режиму в Киеве", - говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам встречи.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы стороны также обменялись мнениями "по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику палестино-израильского и сирийского урегулирования". "Констатированы совпадение или близость принципиальных подходов к разрешению на основе соблюдения базовых норм международного права сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов, оказывающих негативное воздействие на региональную и глобальную стабильность и безопасность", - подчеркнули в дипведомстве.

"Кроме того, обсуждались пути дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога на высшем и высоком уровнях", - заключили в МИД России.