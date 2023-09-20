Замглавы МИД РФ отметил работу завершающего миссию посла Турции

Александр Грушко рассказал о большом вкладе Мехмета Самсара в развитие российско-турецких отношений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил большой вклад посла Турции Мехмета Самсара в развитие российско-турецких отношений. Встреча сторон состоялась в среду по случаю завершения миссии в РФ действующего главы турецкого диппредставительства, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы Грушко отметил большой вклад Самсара и коллектива посольства Турции в Москве в укрепление российско-турецких связей, пожелал успехов в дальнейшей работе и подтвердил готовность к продолжению плотных контактов с турецкими коллегами по всему спектру отношений между нашими странами", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны затронули и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах, а также некоторые региональные и международные проблемы.