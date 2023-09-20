20 сентября, 16:28
Генассамблея ООН

Главы МИД России и Гондураса обсудили сотрудничество двух стран в ООН

© ТАСС/ Ruptly

В ходе состоявшейся беседы также стороны рассмотрели вопросы состояния и перспектив российско-гондурасского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Гондураса Эдуардо Энрике Рейна обсудили на встрече на полях 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) сотрудничество двух стран на международной арене и в рамках ООН.

"Сергей Викторович Лавров и Энрике Рейна обменялись мнениями по наиболее актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, обсудили вопросы взаимодействия двух государств на международной арене, прежде всего, в ООН, а также в рамках диалога между Российской Федерацией и государствами Центральной Америки", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы состояния и перспектив российско-гондурасского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений", - указали в дипведомстве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичГондурасРоссияГенассамблея ООН
© Информационное агентство ТАСС
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