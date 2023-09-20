20 сентября, 16:32,
обновлено 20 сентября, 16:52

Захарова назвала враждебным шагом отказ Молдавии во въезде деятелям науки из РФ

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что подобные попытки молдавских властей не поддерживает большинство жителей страны, дружественно настроенных по отношению к России и хорошо владеющих русским языком

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия расценивает отказ властей Молдавии во въезде в страну деятелям науки из России и других стран СНГ как откровенно враждебный шаг. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Расцениваем данные действия молдавских властей как откровенно враждебный шаг по отношению не только к России, но и другим государствам - участникам СНГ, направленный на подрыв традиционно тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами содружества", - указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что подобные попытки молдавских властей не поддерживает большинство жителей страны, дружественно настроенных по отношению к России и хорошо владеющих русским языком. "В связи с этим призываем официальный Кишинев прекратить разрушение формировавшегося веками в республике межэтнического согласия, уважать хотя бы собственных граждан и не чинить им препятствий в поддержании межчеловеческих контактов", - добавила она.

По имеющейся информации, отметила дипломат, многие участники мероприятия в ожидании депортации более суток удерживались в аэропорту Кишинева без предоставления элементарных бытовых условий, включая обеспечение водой и питанием. "С сожалением приходится констатировать, что официальный Кишинев, формально провозглашая в стране "мультикультурное разнообразие", на деле насаждает в республике антироссийские настроения и граничащий с расизмом западный тренд на отмену всего русского", - указала официальный представитель российского дипведомства. 

Теги:
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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