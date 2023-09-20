Лавров: Запад обращается к принципам Устава ООН только сообразно корыстным потребностям

Растут риски глобального конфликта, считает глава МИД РФ

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Запад обращается к принципам Устава ООН только сообразно своим корыстным геополитическим потребностям, растут риски глобального конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряженности. Растут и риски глобального конфликта", - указал глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, именно для того чтобы снизить эти риски, направить события в мирное русло, "Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи", включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение. "Действия же США и их союзников свидетельствуют о систематическом нарушении баланса требований, закрепленных в Уставе", - продолжил министр.

Он подчеркнул, что еще после окончания холодной войны коллективный Запад во главе с США "самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества и обуреваемый комплексом исключительности стал все чаще и шире игнорировать наследие отцов-основателей ООН". "С момента распада СССР и образования на его месте независимых государств США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины. Как публично и даже с гордостью в свое время признала замгоссекретаря США Виктория Нуланд в конце 2013 года, на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов. Все факты инжинирования украинского кризиса давно известны, однако их пытаются всячески замолчать, отменить всю историю до 2014 года", - резюмировал Лавров.