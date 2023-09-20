Лавров: поддержка Западом Киева нарушает принцип самоопределения жителей Крыма и Донбасса

Западные дипломаты и политики "закрывают глаза" на норму международного права "в стремлении свести всю подоплеку и суть происходящего к недопустимости нарушения территориальной целостности", отметил глава МИД РФ

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Киевский режим не может представлять жителей Крыма и Донбасса, поэтому поддержка западными странами Киева после референдумов в этих регионах нарушает принцип самоопределения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Безоговорочная поддержка западными столицами действий преступного киевского режима - не что иное, как нарушение принципа самоопределения [Крыма и Донбасса] вслед за грубым вмешательством во внутренние дела", - отметил он.

Коснувшись закрепленного в Уставе ООН принципа равноправия и самоопределения нардов, глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "западные дипломаты и политики применительно к Украине закрывают глаза на эту важнейшую норму международного права в стремлении свести всю подоплеку и суть происходящего к недопустимости нарушения территориальной целостности".

В связи с этим он напомнил, что в принятой единогласно Декларации ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, в соответствии с Уставом ООН закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим к "государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов <...> и вследствие этого имеющим правительства, представляющие <...> весь народ, проживающий на данной территории".

"То, что украинские неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота, не представляли население Крыма и Донбасса, не требует доказательств", - подчеркнул Лавров.