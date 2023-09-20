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обновлено 20 сентября, 17:47
Военная операция на Украине

Лавров заявил, что у Запада нет аргументов для честного диалога по Украине

По словам главы МИД РФ, западные страны избегают предметного разговора на основе требований Устава ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Запад избегает предметного разговора на основе требований Устава ООН, для честного диалога по украинской проблематике у него нет аргументов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

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"Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что сегодня в риторике западных оппонентов Москва "слышит только лозунги: вторжение, агрессия, аннексия". "Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа", - добавил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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