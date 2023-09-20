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обновлено 20 сентября, 18:16
Военная операция на Украине

Лавров возложил ответственность на Запад за "развал Украины"

Глава МИД РФ отметил, что западные страны сорвали выполнение минских соглашений

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Запад сорвал выполнение минских соглашений и потому несет прямую ответственность за "развал Украины" и разжигание в ней гражданской войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

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"Сорвавший выполнение минских соглашений Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны", - отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что на Западе "делают вид, что не помнят смысл минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека, прежде всего права на свой родной язык".

"Создается устойчивое впечатление, что западные представители боятся профессиональных дискуссий, разоблачающих их демагогию, - подчеркнул Лавров. - Произнося заклинания о территориальной целостности Украины, бывшие колониальные метрополии помалкивают про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, для Лондона - уйти с архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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