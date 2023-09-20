Лавров: кризиса в Европе можно было избежать, если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ

Глава МИД РФ заявил, что причина такой "высокомерной позиции США и их союзников" в нежелании вести какой-либо равноправный диалог с кем-либо

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Нынешнего кризиса в Европе можно было избежать, если бы НАТО не отвергла предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о сотрудничестве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ о сотрудничестве, то, возможно, это позволило бы избежать многих негативных процессов, приведших к нынешнему европейскому кризису в силу того, что Россию десятилетиями отказывались слушать либо обманывали", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия вместе с союзниками последовательно выступала за установление контактов между ОДКБ и НАТО для содействия выполнению решений саммитов ОБСЕ о неделимости безопасности, в соответствии с которыми "ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть этого региона в качестве сферы своего влияния".

"Всем известно, именно этим как раз и занималась НАТО, пыталась создать свое полное преимущество в Европе, а теперь уже в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но многочисленные обращения высших органов ОДКБ к НАТО были проигнорированы", - добавил он.

Глава дипведомства заявил, что причина такой "высокомерной позиции США и их союзников" в нежелании вести какой-либо равноправный диалог с кем-либо.