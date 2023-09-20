Лавров: в ЕС хотят принять "нацистов вне очереди", а Сербия и Турция должны ждать годами

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее предложил принять в объединение Украину вне очереди

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагает принять в ряды объединения Украину вне очереди, при этом Сербия и Турция уже десятилетиями ведут переговоры о вступлении в него. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Сейчас звучат призывы из Брюсселя расширять членский состав ЕС как можно скорее, включая, в частности, балканские страны. Но главный пафос не про Сербию, не про Турцию, которые десятилетиями ведут безнадежные переговоры о вступлении, а про Украину, - сказал он. - Претендуя на роль идеолога евроинтеграции, Боррель недавно не постеснялся высказаться в том плане, что киевский режим надо принимать в ЕС поскорее. Дескать, если бы не война, на это ушли бы годы, а так можно и нужно без всяких критериев. Сербия, Турция и прочие подождут, а вот нацистов принимаем в ряды Евросоюз вне очереди".

Лавров напомнил, что на "Саммите за демократию" в 2021 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провозгласил: "Демократия проистекает из Устава ООН. Первые слова Устава - "Мы, народы" - отражают фундаментальный источник легитимности: согласие тех, кем управляют". "Полезно соотнести этот тезис с "послужным списком" киевского режима, развязавшего войну против огромной части собственного народа - против тех миллионов людей, которые не давали согласия управлять собой нацистам и русофобам, незаконно захватившим власть и похоронившим одобренные Советом Безопасности Минские соглашения, тем самым подорвав территориальную целостность Украины", - продолжил Лавров.