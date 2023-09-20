Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России отметил, что российские миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи и оказывают всестороннюю помощь мирному населению

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Стороны в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в том числе оказание помощи мирному населению.

"Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков".

Стабилизация ситуации

Президент РФ высказал надежду, что ситуация в Нагорном Карабахе будет постепенно стабилизироваться. "Была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - говорится в сообщении.

Путин приветствовал достигнутую при участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий. "Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "эти переговоры состоятся при посредничестве руководства российского миротворческого контингента".