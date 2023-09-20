Лавров напомнил поборникам "формулы Зеленского" об угрозах Киева убивать жителей Донбасса

Президент Украины в своем выступлении вновь повторил свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине напомнил об угрозах Киева физически истреблять жителей Донбасса в ответ на призывы реализовать "формулу мира" украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент Украины в своем выступлении на этом же заседании вновь повторил свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы. В частности, о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях.

"Когда мы слышим призывы реализовать "формулу мира" и вернуть Украину в границы 1991 года, возникает вопрос: те, кто к этому призывают, знакомы с заявлениями украинского руководства о том, что они собираются сделать с жителями соответствующих территорий? Так вот в их адрес публично на официальном уровне многократно звучат угрозы истребления юридического или физического", - заявил глава МИД РФ.

В середине ноября 2022 года Зеленский выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.