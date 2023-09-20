Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров по Украине

Глава МИД России отметил, что Вашингтон при желании может указать Киеву отменить декрет о запрете диалога с Москвой

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Москва не отказывается от возможности вести переговоры по Украине, США при желании могут указать Киеву отменить декрет о запрете диалога с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Говоря о переговорах, мы и сейчас от них не отказываемся, об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент [РФ Владимир] Путин", - сказал министр. Лавров напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством президента России Владимира Путина.

"Если США так заинтересованы в них, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен", - подчеркнул глава МИД РФ.