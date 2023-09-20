Захарова назвала присутствие Зеленского на заседании СБ "ударом по логике ООН"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "в ситуации есть и позитивная сторона, поскольку невозможно описать ситуацию лучше той картинки, которую своими глазами увидел весь мир"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности ООН является ударом по логике самой организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, это удар по самой логике ООН. Это, безусловно, удар не только по процедурным вопросам. Мне кажется, наш постпред [Василий Небензя] уже великолепно все аргументировал", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

При этом, по словам Захаровой, в ситуации есть и позитивная сторона, поскольку невозможно описать ситуацию лучше той картинки, которую своими глазами увидел весь мир. "Теперь ближайший союзник Соединенных Штатов выглядит вот так, как обычно выглядел доктор Зло или все, кто в американских фильмах изображали роль самых страшных злодеев. И он же, собственно говоря, присутствует в абсолютно трагикомичном фарсе на заседании Совета Безопасности ООН. <...> Так обычно показывают воплощение зла на американских киноэкранах", - добавила официальный представитель российского дипведомства.

В начале заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание председателя на то, что, согласно правилам работы Совета Безопасности ООН, сначала должны выступать лидеры стран, входящих в Совбез, а Украина в его состав не входит. Кроме того, российский постпред предупредил премьера Албании Эди Раму, что при таких условиях тот рискует запятнать албанское председательство в Совбезе "вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете Безопасности практики в угоду одной делегации".

Премьер Албании не согласился с доводами РФ, отметив при этом, что выступление Зеленского до членов Совбеза "даст возможность членам совета из других государств, участвующим в заседании в многочисленном составе, отреагировать на его заявление". Рама также негативно высказался о специальной военной операции РФ на Украине. В ответ Небензя указал ему, что албанский премьер в этом случае выступает в роли председателя Совбеза, а не в национальном качестве, поэтому необходимо вести заседание согласно правилам процедуры Совета Безопасности ООН и не давать политические оценки.