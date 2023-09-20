Лавров и главы МИД стран ОДКБ обсудили взаимодействие организации с ООН

Главы дипведомств также "обсудили ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября в Минске", сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами МИД стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили укрепление взаимодействия ОДКБ с Организацией Объединенных Наций (ООН), включая сферу миротворчества.

"Рассмотрен широкий круг проблем международной и региональной безопасности. Подчеркнута необходимость наращивания координации действий государств - членов ОДКБ на площадке ООН по актуальным вопросам повестки дня всемирной организации, дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН, в том числе в сфере миротворчества", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам прошедшей на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН встрече.

В министерстве отметили, что в ходе беседы главы дипведомств также "обсудили ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября в Минске".