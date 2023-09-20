Рогов отказался от мандата депутата заксобрания Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" подчеркнул, что программа грядущей работы остается прежняя

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что отказался от мандата депутата Законодательного собрания Запорожской области.

"10 сентября в нашем крае состоялись первые после возвращения домой в Россию выборы депутатов Законодательного собрания Запорожской области. На этих выборах я представлял партию президента. На весеннем предварительном голосовании "Единой России", в котором приняли участие свыше 80 тыс. жителей области, вы делегировали меня в первую тройку партийного списка. В областное заксобрание за партию проголосовало свыше 83% избирателей. <…> В силу сложившихся обстоятельств я принял решение об отказе от получения депутатского мандата", - написал Рогов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что программа грядущей работы остается прежняя.

Единый день голосования в этом году прошел в России 10 сентября. Впервые в нем приняли участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября.