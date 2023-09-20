Лавров проинформировал коллег по БРИКС о планах российского председательства в 2024 году

Также главы МИД стран - членов объединения обсудили актуальные международные проблемы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров проинформировал глав МИД стран - членов БРИКС о планах российского председательства в объединении в 2024 году. Об этом говорится в в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам прошедшей на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН встрече.

"По сложившейся в объединении практике заседание было организовано российской стороной как следующим председателем в БРИКС в 2024 году, - отметили в МИД РФ. - Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках БРИКС в контексте решений XV саммита объединения 22-24 августа сего года в ЮАР. Сергей Викторович Лавров информировал коллег о планах предстоящего российского председательства в объединении".

На Смоленской площади также указали, что в ходе беседы главы министерств обменялись мнениями "по широкому кругу актуальных международных проблем, включая вопросы повестки дня 78-й сессии Генассамблеи ООН". "Министры обсудили тематику поддержания мира и безопасности, глобальной экономической стабильности, а также устойчивого развития, - констатировали в МИД РФ. - Подтвержден настрой наращивать координацию в формате БРИКС на международных площадках, основываясь на приверженности государств объединения принципам многосторонности и цели формирования более справедливого миропорядка при центральной роли ООН и с опорой на международное право".

"По итогам встречи одобрено совместное коммюнике", - заключили в дипведомстве.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.