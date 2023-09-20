Лавров считает, что роль БРИКС в решении глобальных проблем будет только возрастать

Глава МИД РФ отметил, что объединение остается примером недискриминационной многополярности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Роль БРИКС в решении проблем глобального уровня будет только возрастать, объединение остается примером недискриминационной многополярности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД стран - членов БРИКС, прошедшей на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Убежден, что в текущих условиях роль БРИКС в решении глобальных проблем будет только возрастать. Тем более, что наше объединение для мирового сообщества остается примером подлинной равноправной и недискриминационной многополярности", - сказал министр.

Глава российской дипломатии отметил, что расширение БРИКС является шагом "весьма назревшим", и выразил уверенность, что новые партнеры "внесут свой вклад в развитие объединения".

Кроме того, министр подчеркнул, что "солидарный голос БРИКС в защиту глобального Юга и мирового большинства крайне востребован в современных международных отношениях". "Все больше государств Азии, Африки, Латинской Америки укрепляют свои экономические позиции, демонстрируют стремление и готовность отстаивать суверенные национальные интересы и влиять на глобальные процессы. Видим, как ускоряется необратимое установление более справедливого, полицентричного миропорядка. Однополярный мироуклад уходит в прошлое", - заключил Лавров.

В 2023 году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, которые присоединятся к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР. К следующему саммиту в Казани будет подготовлен новый список возможных членов объединения.