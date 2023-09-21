Лавров в шутку предложил российским журналистам "погулять на 40 километров"

Журналисты РФ получили в этом году визы США с припиской об ограничении передвижения в 40 км от центра Нью-Йорка

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил с журналистами своего пула, что их визы вполне позволяют им погулять по США.

"Что вы сидите? Сходите погулять! Вам же можно! На 40 километров", - сказал он представителям прессы, ожидающим очередную встречу на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что российские журналисты получили в этом году визы США с припиской об ограничении передвижения в 25 миль, что равнозначно 40 км от центра Нью-Йорка.

В предыдущие годы представителям российских СМИ выдавалась журналистская виза типа I. В этот раз американское консульство выдало визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций". На практике это означает, что представители российской прессы не смогут, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.