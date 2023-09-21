Главы МИД стран ШОС поручили ускорить подготовку предложений по развитию организации

Министры также обменялись мнениями по ключевым глобальным и региональным проблемам

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Национальным координаторам стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поручили ускорить подготовку конкретных предложений по совершенствованию деятельности организации применительно к современным реалиям. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам участия министра иностранных дел Сергея Лаврова во внеочередном совете глав МИД ШОС в Нью-Йорке.

"В центре внимания были вопросы дальнейшей консолидации и развития ШОС в контексте комплексного совершенствования ее деятельности применительно к современным реалиям. Рассмотрен ход работы по реализации принятых на высшем уровне решений, национальным координаторам государств - членов поручено ускорить подготовку конкретных предложений", - сообщили в дипведомстве.

Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым глобальным и региональным проблемам. "Подтвержден совпадающий настрой на совместную борьбу с вызовами и угрозами безопасности в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе ШОС. Особо подчеркнуто намерение наращивать взаимодействие между ШОС и ООН, а также связи с другими многосторонними объединениями. Государства - члены будут и далее углублять внешнеполитическую координацию, в том числе по повестке дня 78-й сессии Генассамблеи ООН", - подчеркнули в МИД РФ.

ШОС - региональное международное объединение, в которое входят девять стран: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.