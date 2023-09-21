Лавров приветствовал содействие Венесуэлы в сближении Латинской Америки и ЕАЭС

Глава МИД России также отметил инициативную роль Каракаса в региональных делах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто приветствовал вклад республики в интенсификацию интеграционных процессов на континенте и содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Сергей Викторович Лавров поддержал последовательные усилия боливарианских властей по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации и продвижению по пути устойчивого социально-экономического развития. Приветствовал инициативную роль Каракаса в региональных делах, вклад в интенсификацию интеграционных процессов на континенте и содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей на полях 78-й Генассамблеи ООН.

В дипведомстве подчеркнули, что сторонами "подтверждено совпадение подходов России и Венесуэлы по актуальным мировым проблемам, намечены планы по углублению внешнеполитической координации, в частности, в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН".

Кроме того, на Смоленской площади указали, что главы дипведомств "отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, условились о шагах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы".