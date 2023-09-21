Лавров и генсек ЛАГ подтвердили интерес к Российско-арабскому форуму сотрудничества

Дипломаты также отметили важность активизации взаимодействия РФ и стран Лиги в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейтом подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей на полях 78-й Генассамблеи ООН.

"В ходе беседы была отмечена важность активизации взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе. В связи с этим подтверждена заинтересованность в проведении в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями шестой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества", - указали в МИД РФ.