Губернатор Приморья отправил в отставку правительство края

Как сообщила исполняющая обязанности председателя правительства Приморья Вера Щербина, к концу октября Олег Кожемяко должен решить, кто войдет в новый состав

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который на прошлой неделе вступил в должность после своего переизбрания на выборах губернатора, подписал постановление об отставке правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"Губернатором подписано постановление об отставке правительства, - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности председателя правительства Приморья Веры Щербины. - Все правительство сейчас находится в отставке. В последнем пункте этого постановления прописано, что правительство осуществляет свои полномочия до утверждения нового состава правительства".

Она подчеркнула, что право принимать решение о том, кто войдет в новый состав правительства Приморского края, принадлежит исключительно губернатору. Его планируется сформировать к концу октября. При этом, по словам Щербины, значительных обновлений в составе не планируется.

Выборы губернатора края в Приморье прошли с 8 по 10 сентября 2023 года. В голосовании приняли 45,58% от всех избирателей региона. За Кожемяко проголосовали 476 584 человека или 72,78% избирателей. 15 сентября он официально вступил в должность.

Олег Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края. В 2008 году окончил обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2018 году был избран губернатором Приморья.