Захарова сообщила, что контактов между РФ и США на ГА ООН в графике Лаврова не значится

С Великобританией и другими странами они также не запланированы, добавила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Контакты между Россией и США на Генеральной Ассамблее ООН в графике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не значатся. Об это заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Нет, у нас в графике нет никаких контактов [с американской стороной]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как подчеркнула Захарова, в графике министра также нет контактов с Великобританией и другими странами НАТО. "У нас контакты со странами Азии, Латинской Америки, Африки, с дружественными странами, международными организациями", - указала дипломат.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.