Единороссы выдвинут экс-депутата Думы Сокола на пост спикера парламента Хакасии

Сергей Сокол возглавлял партийный список на сентябрьских выборах в Верховный совет республики

ТАСС, 21 сентября. "Единая Россия" выдвинет экс-депутата Госдумы Сергея Сокола на пост спикера Верховного совета Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии.

"Президиум регионального политического совета с участием избранных депутатов принял решение выдвинуть кандидатуру Сокола С. М. на пост спикера [Верховного совета]", - сказал собеседник агентства.

Сокол возглавлял партийный список на сентябрьских выборах в Верховный совет республики. "Единая Россия" по итогам голосования получила 34 из 50 мест в парламенте, 14 мандатов достались КПРФ, два - ЛДПР.

Сокол в 2002-2008 ггодах был вице-губернатором Красноярского края, в 2008-2009 годах - первым вице-губернатором Иркутской области, после гибели главы региона Игоря Есиповского в авиакатастрофе несколько месяцев исполнял обязанности главы Приангарья. В 2018-2020 годах - председатель заксобрания Иркутской области. С 2020 года по сентябрь 2023 года - депутат Госдумы от партии "Единая Россия". Осенью прошлого года Сокол добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.

С 1992 года Верховный совет Хакасии бессменно возглавлял Владимир Штыгашев. Летом этого он покинул партию "Единая Россия" и баллотировался в региональный парламент от КПРФ. Штыгашев занял второе место в общереспубликанском списке партии и был избран в парламент.

Одновременно с выборами республиканский парламент проходили выборы главы Хакасии, на них победил действующий руководитель региона Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. Сокол также баллотировался на пост губернатора, но 2 сентября снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.