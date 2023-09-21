21 сентября, 09:31
Военная операция на Украине

Патрушев: победа РФ над неонацизмом поможет выстроить принципы взаимного уважения в мире

Секретарь Совета безопасности России заявил, что страна достигнет целей СВО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия достигнет целей специальной военной операции, а победа над неонацизмом поможет выстроить равноправный диалог и взаимное уважение в мире, уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Сегодня Вооруженные силы РФ героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он, отвечая на вопросы корреспондентов информационных агентств.

"Победа России над неонацизмом будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога", - указал секретарь Совбеза. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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