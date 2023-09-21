Патрушев обвинил Запад в развязывании геноцида русского населения на Украине

Секретарь СБ РФ заявил, что "под диктовку англосаксов русофобия распространяется и в других странах Европы, прежде всего в прибалтийских государствах, где также преследуется все русское"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев уличил англосаксов в развязывании геноцида русскоязычного населения на Украине.

"Приведя в результате кровавого государственного переворота к власти на Украине неонацистский террористический режим, англосаксы развязали геноцид русского населения. Так, начиная с 2014 года население Донбасса, а это в большинстве русские люди, подвергается насилию и физическому уничтожению", - отметил он, отвечая на вопросы корреспондентов информагентств.

Секретарь СБ РФ также указал, что огромные суммы оседают в карманах киевского режима, который "в угоду американцам истребляет народ Украины любыми способами, не считаясь с большими людскими потерями, продолжает бессмысленное контрнаступление, бросая украинцев на верную гибель".

Кроме того, по словам Патрушева, "под диктовку англосаксов русофобия распространяется и в других странах Европы, прежде всего в прибалтийских государствах, где также преследуется все русское". Он напомнил, что там сносятся памятники и сжигаются книги на русском языке, аналогично тому, как это было в нацистской Германии. "Так, руководство Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке. Более того, российским соотечественникам, не сдавшим языковый экзамен, грозит принудительное выдворение из страны", - привел пример Патрушев.