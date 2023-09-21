Алиев принес извинения в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе

Президент Азербайджана выразил соболезнования по этому поводу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принес свои извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы "Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента".

О важности содействия РМК

Путин и Алиев отметили важность реализации достигнутых при содействии российских миротворцев договоренностей о прекращении боевых действий в Карабахе.

"С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК (российского миротворческого контингента - прим. ТАСС) договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что "большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта".

О трехсторонних переговорах

Лидеры также договорились активизировать трехсторонний переговорный процесс с участием Армении, в том числе по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.

"Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном", - говорится в сообщении.

О взаимодействии с РМК

Алиев подтвердил, что Баку готов взаимодействовать с российскими миротворцами для деэскалации в Нагорном Карабахе.

В частности, главы государств обсуждали первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Путин подчеркнул, что при этом важно обеспечить права и безопасность армянского населения Карабаха.

"Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами", - говорится в сообщении.

О конфликте

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В сентябре 2020 года в регионе в очередной раз развернулись активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров. 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.