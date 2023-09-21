21 сентября, 12:21,
обновлено 21 сентября, 12:39
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков сообщил о проведении следствия после гибели российских миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента отметил, что детали произошедшего пока неизвестны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие, хотя детали произошедшего пока неизвестны. Об этом он сообщил журналистам.

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"Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. Принесены извинения, мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи", - сказал Песков. "Мы пока не знаем все детали этого, но по крайней мере ведется следствие", - добавил представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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