Песков: конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет

По словам пресс-секретаря главы государства, "президенты условились активизировать контакты"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. В настоящий момент нет никаких конкретных договоренностей по вопросу разблокировки транспортных коридоров в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что в ближайшее время пройдет встреча группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросу разблокировки транспортных коридоров в Карабахе, представитель Кремля сказал: "Пока нет об этом речи. Президенты условились активизировать контакты, но пока конкретики здесь нет".