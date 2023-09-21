21 сентября, 12:22,
обновлено 21 сентября, 12:45
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков: конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет

По словам пресс-секретаря главы государства, "президенты условились активизировать контакты"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. В настоящий момент нет никаких конкретных договоренностей по вопросу разблокировки транспортных коридоров в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что в ближайшее время пройдет встреча группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросу разблокировки транспортных коридоров в Карабахе, представитель Кремля сказал: "Пока нет об этом речи. Президенты условились активизировать контакты, но пока конкретики здесь нет". 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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