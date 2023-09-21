Песков сообщил, что миротворцы РФ помогли людям в Карабахе покинуть опасные районы

Москва рассчитывает на стойкое прекращение огня в регионе, заявил пресс-секретарь президента

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы приложили усилия, чтобы помочь жителям Нагорного Карабаха покинуть опасные районы, Москва рассчитывает на стойкое прекращение огня в регионе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, может ли Россия принять эвакуированных жителей Карабаха. "Мы пока не знаем, как необходимость возникнет. Наши миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы", - ответил пресс-секретарь.

"Мы исходим из того, что сейчас уже начнется период устойчивого прекращения огня, будут создаваться условия для возвращения перемещенных лиц в места проживания", - сказал Песков.

Он добавил, что ведутся переговоры между представителями Карабаха и Азербайджана. "Конечно же, они ведут речь в присутствии наших миротворцев и, конечно же, они ведут речь о тех озабоченностях, которые могут быть у карабахских армян, и тех опасениях, которые могут у них возникать в связи со сложившейся ситуацией", - пояснил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном говорил о том, что "все законные интересы и безопасность жителей Карабаха, имеется в виду армянского населения Карабаха, должны обеспечиваться". "И такое понимание с азербайджанской стороны [есть], вы видите, что она инциативно предложила эти переговоры, организовала эти переговоры. Поэтому здесь сейчас есть надежда, что этот разговор даст свои результаты", - заключил Песков.