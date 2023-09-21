Песков заявил, что дату прямой линии с Путиным не определили

По словам пресс-секретаря президента России, она может в каком-то формате состояться до конца года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным может в каком-то формате состояться до конца года, но точная ее дата пока не определена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет. Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах проведения традиционной прямой линии.

Это формат общения президента с россиянами, когда он несколько часов отвечает на вопросы граждан в прямом эфире. Впервые такая форма была опробована в 2001 году. Прямые линии проводились каждый год, кроме 2004 и 2012 годов. В 2020 году элементы прямой линии были включены в большую пресс-конференцию. В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня, в 2022 году она не проводилась.