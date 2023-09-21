Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о высылке российского архимандрита из Болгарии

Пресс-секретарь президента России заявил, что не знает деталей этого инцидента

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о высылке настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана из Болгарии.

"Я не знаю деталей. В МИД обращайтесь", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать такое решение болгарских властей.

Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, в четверг священников РПЦ "вызвали в миграционную службу, где им объявили, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии и должны сегодня же покинуть страну". Дипломат уточнила, что при этом священнослужителей посадили в автозак и повезли по домам, чтобы собрать вещи, потом завезут в церковь и далее - на границу с Сербией.

Посольство России в официальном комментарии, который опубликован на страницах дипмиссии в соцсетях, заявило, что "болгарские власти предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святого Николая Мирликийского".