Песков: есть все предпосылки для заключения мирного договора между Ереваном и Баку

По словам представителя Кремля, "безусловно, осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о сроках заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, но видит предпосылки для подписания такого соглашения.

"Нет, сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки [выхода на мирный договор], но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен - он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха [за Азербайджаном], - то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", - сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, "безусловно, осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором". "Но все предпосылки для этого имеются, и при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую", - указал пресс-секретарь российского лидера.

"Мы думаем, что это в любом случае будет в интересах народов Азербайджана и Армении и армян, которые проживают и будут проживать в Карабахе", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что речь идет о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, "поэтому непосредственно Россия не может принимать участие". "Но база для выхода на этот разговор была создана трехсторонними документами 2021-2022 года. Конечно, определенная роль России здесь есть, она должна быть, потому что так или иначе Россия выступает гарантом", - пояснил представитель Кремля.

Проект соглашения

Проект мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией состоит из пяти основных пунктов, заявил ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. По его словам, одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны. Он отметил, что проект соглашения "предусматривает признание суверенитета двух стран и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами", а также "декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга". Амирбеков уверен, что реализация этих принципов позволит Азербайджану и Армении выработать окончательную модель мирного разрешения конфликта, поэтому стороны скоро дойдут до этих решений.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе.