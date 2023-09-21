21 сентября, 13:31

МИД РФ заявил о надежде на развитие отношений с Латинской Америкой в области прав человека

Ведомство отметило, что "готово и будет оказывать всемерную поддержку этой работе"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Москва заинтересована в развитии сотрудничества со странами Латинской Америки в области прав человека, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На сегодня уполномоченным по правам человека в Российской Федерации заключен не один десяток соглашений о взаимодействии с аналогичными институтами зарубежных стран. И мы очень надеемся, что в ближайшее время этот список пополнится партнерами из региона Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал он на встрече с послами стран Латинской Америки в Доме прав человека.

"Предстоящее в Москве мероприятие (ежегодная Международная конференция омбудсменов - прим. ТАСС) чрезвычайно, существенно значимо, и мы просили бы всех коллег передать в столицы наш интерес к тому, чтобы это взаимодействие развивалось", - добавил дипломат, отметив, что МИД РФ "готов и будет оказывать всемерную поддержку этой работе". 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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