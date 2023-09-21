Экс-советник Пушилина Александр Волошин стал сенатором от ДНР

За его кандидатуру проголосовали 76 депутатов

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Александр Волошин делегирован в Совет Федерации от законодательной власти республики. Соответствующее решение было принято на первом после выборов заседании Народного совета (парламента) ДНР, сообщила ТАСС глава комитета совета по конституционному законодательству, гражданскому строительству и органам местного самоуправления Елена Шишкина.

"Меня вчера избрали председателем комитета [Народного совета ДНР] по конституционному законодательству, гражданскому строительству и органам местного самоуправления. В комитет поступило представление о наделении полномочиями сенатора РФ от законодательного органа Волошина Александра Викторовича. <...> Комитет рекомендовал наделить полномочиями сенатора РФ Александра Волошина. На основании заключения комитета был рассмотрен на пленарном заседании проект постановления Народного совета о наделении Волошина этими полномочиями", - сказала Шишкина.

Она уточнила, что за кандидатуру Волошина единогласно проголосовали 76 депутатов.

Александр Волошин был избран в Народный совет ДНР от партии "Единая Россия".