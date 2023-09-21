21 сентября, 15:06

Лавров и глава руководящего совета Йемена обсудили координацию в ООН

© ТАСС/ Ruptly

В МИД РФ подчеркнули, что в ходе беседы стороны уделили значительное внимание складывающейся военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими обсудили укрепление взаимодействия двух стран в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных площадок.

"В ходе беседы был обсужден ряд аспектов двустороннего сотрудничества. Подчеркнута готовность к дальнейшему укреплению внешнеполитической координации между Россией и Йеменом в ООН и на других международных площадках", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ведомстве также подчеркнули, что в ходе беседы стороны уделили значительное внимание складывающейся военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене. "Лавров подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу безальтернативности политико-дипломатического пути разрешения йеменского кризиса. Акцентировал важность дальнейших усилий в целях установления устойчивого режима прекращения огня и запуска полноформатного национального диалога под эгидой ООН в интересах всеобъемлющего урегулирования в Йемене", - заключили в дипведомстве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичЙеменРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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