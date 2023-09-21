Львова-Белова заявила, что детский омбудсмен Украины отказывается сотрудничать

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что Дарья Герасимчук не выходит на связь

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук не выходит на связь с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, работа по возврату детей ведется по другим каналам. Об этом сообщила журналистам детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

"С коллегой мы не взаимодействуем, она не выходит на связь, не считает необходимым с нами сотрудничать, ведет информационную войну и всячески спекулирует на теме детей. У нас есть канал с властями Украины, с которыми мы выстраиваем эту работу по передаче детей российских на территорию России, а украинских на территорию Украины", - сказала Львова-Белова во время рабочей поездки в Грозный.

По ее словам, данные украинских властей, что на территории РФ находятся десятки и сотни тысяч украинских детей, не соответствуют действительности. "Это ничего общего с реальностью не имеет. В нашей проработке на данный момент [находятся] 15 детей со стороны Украины, 15 детей со стороны России. Мы готовим сейчас пакет документов, мы организовываем гуманитарные коридоры, мы формируем ту специфику, которая позволяет ребенку сказать, готов ли он переехать, и после этого мы осуществляем передачу детей, воссоединение с родственниками", - рассказала она.