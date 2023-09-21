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Военная операция на Украине

Путин обсудит с кабмином ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов СВО

Глава государства также отметил необходимость, чтобы фонд "Защитники Отечества" имел возможность "отслеживать движение человека к этим средствам реабилитации"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с правительством ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов СВО и порядок приобретения таких средств.

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Во время визита Путина в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде президенту рассказали о том, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества". "В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим - и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения", - сказал Путин.

Он также отметил, что необходимо, чтобы фонд имел возможность "отслеживать движение человека к этим средствам реабилитации", получать мгновенную обратную связь - доволен человек или нет. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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