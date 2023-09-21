К проекту "Российский учитель за рубежом" присоединились еще пять стран

По словам замминистра просвещения Андрея Корнеева, проект ориентирован на продвижение русского языка и российского образования в целом и на воспитание подрастающего поколения в духе общих традиционных ценностей, уважении к истории и культуре

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Число учителей из России, преподающих в иностранных школах в рамках гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом", составило 385. В новом учебном году к проекту присоединились еще пять стран, сообщил заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев во время парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который открылся в Махачкале.

"Проект активно реализуется в пяти странах, в республиках Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Сербии, Вьетнаме, Монголии, Турецкой Республике. В 2023-2024 учебном году к реализации проекта присоединились еще пять стан: Китайская Народная Республика, Индия, Куба, Египет и Эфиопия. Всего в проекте принимают участие 203 зарубежные иностранные школы, в которых преподают 385 российских учителей", - сказал Корнеев.

По словам замминистра, проект ориентирован на продвижение русского языка и российского образования в целом и на воспитание подрастающего поколения в духе общих традиционных ценностей, уважении к истории и культуре.

Министерство реализует еще один гуманитарный проект "Сила ума" по популяризации физико-математического образования на русском языке среди зарубежных школьников. В прошедшем учебном году в нем принимали участие пять стран: Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Сербия и Турецкая Республика. С этого года к проекту присоединилась еще и Республика Казахстан.