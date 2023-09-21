Лавров проведет переговоры с главой МИД Венгрии на полях ГА ООН

Официальный представитель МИД РФ анонсировала отдельные встречи с представителями ЕС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведёт переговоры с главой МИД Венгрии на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"С отдельными представителями Евросоюза встречи будут. Планируются переговоры Сергея Викторовича с министром иностранных дел Венгрии", - сказала она.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.