Путин проводит заседание президиума Госсовета по рынку труда

Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросу "О развитии рынка труда в Российской Федерации"

Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросу "О развитии рынка труда в Российской Федерации"

С основными докладами выступят председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андней Никитин и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Великий Новгород начал заседание президиума Госсовета по вопросу о развитии рынка труда.

Как отмечается в материалах Кремля, с основными докладами выступят председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андней Никитин и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

На заседании будет обсуждаться обеспечение рынка труда востребованными специалистами, структурная перестройка системы профессиональной подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации работников согласно реальным потребностям работодателей, создание дополнительной мотивации граждан к получению рабочих профессий и их популяризации и другие вопросы.

В мероприятии примут участие члены правительства и администрации президента РФ, губернаторы, представители бизнес-кругов и образовательной сферы. На совещание приглашены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и прочие.

Накануне заседания состоялся семинар-совещание, в котором приняли участие члены президиума Госсовета, члены кабмина РФ, эксперты, руководители образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества. По мнению участников семинара-совещания, рынок труда требует повышения мобильности для преодоления кадрового дефицита и увеличения доходов граждан. Также отмечалась необходимость выработки мер содействия занятости, в том числе за счет повышения трудовой мобильности, и необходимость формирования мотивации для привлечения молодежи в число квалифицированных рабочих.