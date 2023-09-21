Россия доведет до ООН ситуацию с выдачей США виз журналистам пула Лаврова

Мария Захарова считает, что Вашингтон стремился оказать давление на журналистов, выдав визы с ограничениями на передвижение

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия доведет до сведения ООН ситуацию с выдачей США виз российским журналистам, сопровождающим ее министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее всемирной организации, с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно, до ООН эта тема будет доведена", - подчеркнула Захарова. "Это желание в очередной раз продемонстрировать, что они [США] могут оказать какое-то влияние или давление, создать сложности. В данном случае журналистам", - сказала дипломат.

США, по словам Захаровой, таким образом стремились оказать давление на корреспондентов.

"Ограничения странные, учитывая, что забронировать отель на Манхэттене за разумные деньги в сжатые сроки практически невозможно, плюс проблемы с картами, оплатой делают нереалистичным бронирование отеля накануне, - обратила внимание дипломат. - Журналисты живут и в [отдаленном от штаб-квартиры ООН] районе Бруклин, и других частях Нью-Йорка. Это явно какой-то способ оказания не только давление, но и чтобы максимально осложнить жизнь журналистов".