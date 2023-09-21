Посол России заявил, что Москва ответит на проблемы с посещением россиян в тюрьмах США

По словам Анатолия Антонова, контакты по вопросу обмена заключенными между Россией и США продолжаются даже при нынешних условиях

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Возникновение у дипломатов РФ проблем с посещением россиян в американских тюрьмах приведет к появлению аналогичных проблем у американской стороны. Об этом заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов по итогам посещения российских граждан в федеральном административном центре содержания под стражей в нью-йоркском районе Бруклин.

Глава диппредставительства подчеркнул, что "американцы очень любят слово "взаимность". "Как только у нас буду возникать проблемы с посещением россиян в тюрьмах, такие же проблемы появятся у американцев в Москве", - отметил он.

Дипломаты РФ направят в Госдеп США ноту с требованием обеспечить содержащимся под стражей россиянам квалифицированную медицинскую помощь.

Российский дипломат рассказал, что посетил в центре содержания россиян Дмитрия Украинского, Анатолия Легкодымова и Вадима Конощенка. По его словам, дипломаты обеспечивают их "всем необходимым", а также оказывают юридическую помощь.

Он отметил также, что в ближайший понедельник российские дипломаты обратятся в Госдепартамент. "Мы напишем ноту с требованием для того, чтобы обеспечивали нашим россиянам квалифицированную медицинскую помощь", - указал глава российской дипмиссии. По его словам, от заключенных поступают жалобы на зрение, зубную боль, проблемы с желудком. "Все это следствие некачественных продуктов, отсутствия нормальных витаминов, да и нормальной жизни, которой лишены наши граждане", - заключил Антонов.

Продолжение контактов

По его словам, контакты по вопросу обмена заключенными между Россией и США продолжаются даже при нынешних условиях.

Глава российской дипмиссии напомнил, что в 2021 году между российскими и американскими спецслужбами был создан канал для обсуждения вопросов, касающихся обмена заключенными. Результатом работы этого канала стало возвращение на родину Виктора Бута и Константина Ярошенко, указал посол РФ.

"Я не слышал о том, чтобы он прекратил свою работу", - подчеркнул Антонов, отметив, что посольство в этой работе не участвует. "Пускай наши специальные службы вместе поработают с тем, чтобы как можно больше россиян вернулось домой", - заключил он.