Захарова заявила об окончании периода, когда Зеленский был везде желанным гостем на Западе

Официальный представитель МИД РФ считает, что перед США и другими западными странами теперь стоит задача объяснить своему населению, что украинский лидер "больше не является героем времени"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Период, когда президент Украины Владимир Зеленский был желанным гостем на разных площадках на Западе, заканчивается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"На каком-то этапе все кричали, шумели, видя вот этого одетого в грязную одежду, придуманную где-то в недрах американских спецслужб, Зеленского, возбуждались, приглашали его, но этот момент заканчивается. Он априори должен был закончиться", - сказала дипломат.

"Но то, что Зеленского выпустили сейчас в этом полумаскарадном костюме за стол Совета Безопасности ООН, уверяю вас, что это неспроста, - продолжила Захарова. - Потому что этот образ теперь Западу надо маргинализировать, и они это делают".

Перед США и другими странами Запада, по словам дипломата, теперь стоит задача объяснить своему населению, что украинский лидер "больше не является героем времени".

Захарова допустила, что Зеленского может ждать судьба многих других диктаторов прошлого. "На определенном этапе за русофобию, за антироссийские настроения Запад платил, а потом эти люди становились диктаторами, террористами, экстремистами, верили в собственное могущество и не собирались более подчиняться США. Что США и англосаксонский мир с этими людьми делали, мы прекрасно знаем. Сценарий повторяется из десятилетия в десятилетие", - указала дипломат.