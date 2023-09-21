Москва приняла к сведению заявление Баку о расследовании гибели ее миротворцев

В постпредстве РФ при ООН заявили, что российские миротворцы продолжат выполнять свои функции в Нагорном Карабахе

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия приняла к сведению готовность Азербайджана незамедлительно провести тщательное расследование гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе и привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Нагорном Карабахе.

"К сожалению, и российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. В результате обстрела среди них есть и погибшие, - сказал дипломат. - Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности".

"Несмотря на непростую ситуацию, российский миротворческий контингент продолжает добросовестно выполнять поставленные задачи и делать все возможное для защиты мирного населения", - сказал дипломат.

Армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности - постпредство РФ при ООН.

Роль российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе безальтернативна - постпредство РФ при ООН.