В МИД РФ заявили, что Париж не счел нужным объясниться по обострению в Нагорном Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Франция пыталась перехватить повестку с посредничеством и сказать, что справиться с этой задачей у нее "получится лучше, нежели у кого бы то ни было, и тем более у России"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Париж, являющийся посредником в конфликте между Азербайджаном и Арменией, не счел нужным объясниться после очередного обострения в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT.

"И что самое удивительное, посмотрите, ведь Париж и на этот раз не счел нужным каким-то образом даже подобрать слова, для того чтобы, наверное, опять же как-то объясниться. Ведь последний как минимум год Париж постоянно говорил о том, что является главным посредником, по крайней мере, с точки зрения позиции официального Еревана", - сказала она.

Дипломат указала, что Франция пыталась перехватить повестку с посредничеством и сказать, что справиться с этой задачей у нее "получится лучше, нежели у кого бы то ни было, и тем более у России". "Пока Россия действительно выполняла свои функции посредника, там были действительно хорошие, фундаментальные основания для продвижения по мирному пути урегулирования, - продолжила она. - Как только начала вклиниваться опять же западная идеология, ну и непосредственно Брюссель и Париж - вы видите, к чему это привело".

Захарова добавила, что "это будет еще один очень хороший урок для всех тех, кто будет склоняться с Западом в сторону доверия, в сторону <...> западного идеологического пути".

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".