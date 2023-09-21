Лавров обсудил углубление кооперации в Евразии на встрече СВМДА на полях ГА ООН

По данным МИД РФ, с российской стороны обозначена важность дальнейшей эволюции Совещания по траектории позитивного соразвития

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, обсудил углубление практической кооперации на евразийском пространстве. Об этом сообщили в дипведомстве РФ по итогам встречи.

"С российской стороны обозначена важность дальнейшей эволюции Совещания по траектории позитивного соразвития, его встраивания в процессы формирования на евразийском пространстве комфортной политико-экономической среды в интересах углубления практической кооперации", - отметили в министерстве.

Повестка дня дискуссий выстраивалась вокруг вопросов повышения эффективности работы объединения в рамках реализации решений шестого саммита СВМДА, который прошел 13 октября 2022 года в Астане.

На Смоленской площади проинформировали, что российские полномочия в качестве координатора сотрудничества в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий продлены на следующий двухлетний период - до 2025 года. "Партнеры поддержали планы России по проведению новых профильных мероприятий в данной области", - добавили в МИД РФ.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, по инициативе российской стороны реферат деятельности СВМДА дополнили тематикой волонтерства с принятием министерского заявления в поддержку этого ориентированного на укрепление гуманитарной взаимосвязанности феномена гражданской ответственности.