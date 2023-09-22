Лавров на встрече с главой МИД Кубы в ООН подтвердил позицию о снятии блокады острова

Министр иностранных дел РФ и Бруно Родригес Паррилья уделили отдельное внимание укреплению стратегического партнерства двух стран

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН вновь подтвердил российскую позицию о необходимости снятия американской торгово-экономической и финансовой блокады острова. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Министрами констатирован неизменный подход обеих стран в отношении категорической неприемлемости применения односторонних санкционных мер в нарушение Устава ООН, - отметили в министерстве. - Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США".

Как указали на Смоленской площади, на встрече "отдельное внимание было уделено укреплению российско-кубинского стратегического партнерства". "Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, подтвердили обоюдное стремление к наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках", - отметили в российском министерстве.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, добавили в МИД РФ.